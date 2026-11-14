Plan pomocy dla Sudanu sfinansowany w 47% — Deutsche Welle

W Sudanie plan pomocy humanitarnej o wartości 2,9 mld dolarów został sfinansowany jedynie w 47%, podczas gdy 33,7 mln mieszkańców kraju potrzebuje wsparcia humanitarnego. Poinformowała o tym Deutsche Welle, powołując się na wspólne oświadczenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Niedobór finansowania

Środki w ramach Planu Potrzeb Humanitarnych i Reagowania ONZ mają zapewnić ratującą życie pomoc 20,4 mln osób. Jednocześnie niedobór finansowania już wyczerpał zapasy schronień awaryjnych i podstawowych artykułów gospodarstwa domowego przeznaczonych dla ludności Sudanu.

Awaryjnego schronienia i artykułów pierwszej potrzeby wymaga 15,4 mln osób, jednak organizacje humanitarne z powodu braku środków zdołały pomóc jedynie 10% z nich. ONZ ostrzega, że bez pilnego, elastycznego finansowania jeszcze więcej rodzin pozostanie bez odpowiedniej ochrony przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, zagrożeniem, przemocą i wykorzystywaniem.

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Wojna i ataki dronów

Wojna między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia trwa od ponad trzech i pół roku. W tym czasie około 8,6 mln osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w kraju, a ponad 4,6 mln wyjechało do państw sąsiednich. Kolejne 5,2 mln osób powróciło do regionów swojego pochodzenia, choć ich miasta i infrastruktura zostały zniszczone.

Dostarczanie pomocy utrudniają działania wojenne, ataki dronów i problemy logistyczne. Według Biura ONZ ds. Praw Człowieka w pierwszej połowie 2026 roku w wyniku uderzeń dronów zginęło co najmniej 1 120 cywilów. Platforma Peace for Sudan poinformowała, że tylko w pierwszych trzech tygodniach października w atakach zginęło co najmniej 306 osób.

23 października Wielka Brytania i 31 innych partnerów międzynarodowych, w tym Niemcy, wezwały strony wojny do zapewnienia niezakłóconego dostępu humanitarnego i zaprzestania ataków na infrastrukturę cywilną. W oświadczeniu wskazano, że 19,5 mln osób, czyli około 41% ludności Sudanu, cierpi z powodu ostrego niedoboru żywności.

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