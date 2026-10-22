圣文森特和格林纳丁斯驻台湾大使肯顿·钱斯在台北举行的一场招待会上称台湾是其国家的坚定伙伴。该招待会旨在纪念这一加勒比国家独立47周年。这名外交官感谢台湾开展合作；他表示，这项合作已持续45年，并促进了圣文森特和格林纳丁斯的发展与繁荣，《台北时报》报道。

呼吁以台湾为榜样

钱斯呼吁居住在台湾的同胞从东道国的经验中汲取灵感。他指出，台湾民众享受着前几代人劳动的成果，同时也在为下一代建设一个更具韧性、更繁荣的国家。

这位大使呼吁在台湾的文森特人无私工作，使圣文森特和格林纳丁斯的下一代能够达到与台湾当前水平相近的发展程度。

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合作计划

代表政府出席招待会的台湾外交部政务次长陈明祺向圣文森特和格林纳丁斯致以独立日祝贺。他表示，2026年是两国建立外交关系45周年，两国于1981年8月15日建交。

陈表示，台湾打算深化与这一加勒比国家的伙伴关系，尤其是在经济合作、旅游和农业领域。他说，双方力求为当地企业创造新机会，支持经济增长，并为两国人民带来持久利益。圣文森特和格林纳丁斯是与中华民国——台湾的官方名称——保持外交关系的12个国家之一。

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