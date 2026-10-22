Ambasador Saint Vincent i Grenadyn na Tajwanie, Kenton Chance, nazwał Tajwan oddanym partnerem swojego kraju podczas przyjęcia w Tajpej z okazji 47. rocznicy niepodległości karaibskiego państwa. Dyplomata podziękował Tajwanowi za współpracę, która — jak powiedział — trwa od 45 lat i przyczyniła się do rozwoju oraz dobrobytu Saint Vincent i Grenadyn, poinformował Taipei Times.

Apel o branie przykładu z Tajwanu

Chance zaapelował do rodaków mieszkających na Tajwanie, aby czerpali inspirację z doświadczeń kraju goszczącego. Zauważył, że Tajwańczycy korzystają z rezultatów pracy poprzednich pokoleń, a jednocześnie budują bardziej odporną i zamożną państwowość dla następnego pokolenia.

Ambasador wezwał Vincentczyków na Tajwanie do ofiarnej pracy, aby następne pokolenie w Saint Vincent i Grenadynach mogło osiągnąć poziom rozwoju podobny do obecnego poziomu Tajwanu.

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Plany współpracy

Wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Chen Ming-chi, który reprezentował rząd na przyjęciu, pogratulował Saint Vincent i Grenadynom Dnia Niepodległości. Poinformował, że w 2026 roku przypada 45. rocznica stosunków dyplomatycznych między krajami, ustanowionych 15 sierpnia 1981 roku.

Chen oświadczył, że Tajwan zamierza pogłębiać partnerstwo z karaibskim państwem, w szczególności w dziedzinach współpracy gospodarczej, turystyki i rolnictwa. Jak powiedział, strony dążą do stworzenia nowych możliwości dla lokalnych przedsiębiorstw, wspierania wzrostu gospodarczego oraz zapewnienia trwałych korzyści obu narodom. Saint Vincent i Grenadyny należą do 12 państw utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Republiką Chińską — oficjalną nazwą Tajwanu.

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