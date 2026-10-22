Посол Сент-Винсента и Гренадин на Тайване Кентон Ченс назвал Тайвань преданным партнером своей страны во время приема в Тайбэе по случаю 47-й годовщины независимости карибского государства. Дипломат поблагодарил Тайвань за сотрудничество, которое, по его словам, продолжается 45 лет и способствовало развитию и процветанию Сент-Винсента и Гренадин, сообщает Taipei Times.

Призыв брать пример с Тайваня

Ченс призвал соотечественников, живущих на Тайване, вдохновляться опытом принимающей страны. Он отметил, что тайваньцы пользуются результатами труда предыдущих поколений и одновременно строят более устойчивое и процветающее государство для следующего поколения.

Посол призвал винсентцев на Тайване самоотверженно работать, чтобы следующее поколение в Сент-Винсенте и Гренадинах могло достичь уровня развития, подобного нынешнему уровню Тайваня.

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Планы сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Тайваня Чэнь Минчи, представлявший правительство на приеме, поздравил Сент-Винсент и Гренадины с Днем независимости. Он сообщил, что в 2026 году исполняется 45 лет дипломатическим отношениям между странами, установленным 15 августа 1981 года.

Чэнь заявил, что Тайвань намерен углублять партнерство с карибским государством, в частности в сферах экономического сотрудничества, туризма и сельского хозяйства. По его словам, стороны стремятся создать новые возможности для местного бизнеса, поддержать экономический рост и обеспечить долгосрочные выгоды для обоих народов. Сент-Винсент и Гренадины входят в число 12 государств, поддерживающих дипломатические отношения с Республикой Китай — официальным названием Тайваня.

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