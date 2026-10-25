澳大利亚昆士兰州州长戴维·克里萨富利明确排除了未来与一国党举行谈判或达成安排的可能性。正如澳大利亚广播公司新闻报道，他是在自由国家党（LNP）政府执政满两年时作出这一表态的。

犯罪问题仍是优先事项

克里萨富利表示，其政府的首要任务是减少犯罪受害者人数。他说，当局最关注的是青少年犯罪领域的变化，初步迹象表明正朝着正确方向发展。

“成人犯罪，成人服刑”政策是LNP在2024年竞选中的关键议题之一。与此同时，这位州长承认，政府仍需采取更多措施来解决生活成本问题。

政府已放弃前工党政府推出的广泛能源补贴，转而采取规模较小的定向支持措施。克里萨富利指出，影响生活成本的很大一部分因素处于国家和国际层面，但政府正在运用其可用的手段。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于一国党的预测

民调机构Redbridge负责人托尼·巴里认为，如果选举在最近的周末举行，克里萨富利政府将保住执政地位，并在工党占主导地位的城市选区略微增强优势。不过，他称，在一国党支持率上升的背景下，生活成本是现政府面临的严峻挑战。

昆士兰州前州长坎贝尔·纽曼表示，政府将不得不与宝琳·汉森的政党进行某种形式的谈判。克里萨富利对此予以否认，强调他认为既没有组建联盟的必要，也没有达成政治交易的必要。

债务与奥运会筹备

上个月，昆士兰州的信用评级因债务增加及其偿还成本上升而被下调。预计到2029—2030年，该州总债务将超过2160亿澳元，这意味着未来四年将增长52%。

巴里还称，为2032年奥运会和残奥会准备基础设施将是未来两年政府的关键因素。昆士兰州下一次选举应于2028年10月举行。

关注我们在