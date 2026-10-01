Premier australijskiego stanu Queensland David Crisafulli kategorycznie wykluczył możliwość przyszłych rozmów lub porozumień z partią One Nation. Jak informuje ABC News Australia, złożył to oświadczenie, gdy rząd Liberalnej Partii Narodowej (LNP) świętował dwa lata u władzy.

Priorytetem pozostaje przestępczość

Crisafulli oświadczył, że głównym priorytetem jego rządu jest zmniejszenie liczby ofiar przestępstw. Według niego władze najwięcej uwagi poświęcały zmianom w obszarze przestępczości nieletnich, a pierwsze oznaki wskazują na ruch we właściwym kierunku.

Polityka adult crime, adult time była jednym z kluczowych tematów kampanii wyborczej LNP w 2024 roku. Jednocześnie premier przyznał, że rząd musi jeszcze zrobić więcej, aby rozwiązać problem kosztów życia.

Rząd zrezygnował z szerokich subsydiów energetycznych wprowadzonych przez poprzedni rząd Partii Pracy na rzecz mniejszych, ukierunkowanych form wsparcia. Crisafulli zaznaczył, że znaczna część czynników wpływających na koszty życia znajduje się na poziomie krajowym i międzynarodowym, jednak rząd wykorzystuje dostępne mu narzędzia.

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Prognozy dotyczące One Nation

Dyrektor grupy sondażowej Redbridge Tony Barry uważa, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, rząd Crisafulliego utrzymałby władzę i nieco wzmocnił pozycję w miejskich okręgach zdominowanych przez Partię Pracy. Jednocześnie nazwał koszty życia poważnym wyzwaniem dla urzędujących władz w obliczu rosnącego poparcia dla One Nation.

Były premier Queensland Campbell Newman stwierdził, że rząd będzie musiał prowadzić pewne negocjacje z partią Pauline Hanson. Crisafulli temu zaprzeczył, podkreślając, że nie widzi potrzeby ani koalicji, ani politycznych porozumień.

Dług i przygotowania do igrzysk olimpijskich

W ubiegłym miesiącu rating kredytowy Queensland został obniżony z powodu rosnącego zadłużenia i kosztów jego obsługi. Przewiduje się, że łączny dług stanu do 2029–2030 roku przekroczy 216 mld dolarów australijskich, co będzie oznaczać wzrost o 52% w ciągu najbliższych czterech lat.

Barry wskazał również przygotowanie infrastruktury do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2032 roku jako kluczowy czynnik dla rządu w ciągu najbliższych dwóch lat. Kolejne wybory w Queensland mają odbyć się w październiku 2028 roku.

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