Премьер австралийского штата Квинсленд Дэвид Криссафулли категорически исключил возможность будущих переговоров или договорённостей с партией One Nation. Как сообщает ABC News Australia, он сделал это заявление в то время, когда правительство Либеральной национальной партии (LNP) отмечало два года у власти.

Приоритетом остаётся преступность

Криссафулли заявил, что главным приоритетом его правительства является сокращение числа жертв преступлений. По его словам, власти уделяли наибольшее внимание изменениям в сфере подростковой преступности, а первые признаки указывают на движение в правильном направлении.

Политика adult crime, adult time была одной из ключевых тем предвыборной кампании LNP в 2024 году. В то же время премьер признал, что правительству ещё нужно сделать больше для решения проблемы стоимости жизни.

Правительство отказалось от широких энергетических субсидий, введённых предыдущим лейбористским правительством, в пользу меньших адресных мер поддержки. Криссафулли отметил, что значительная часть факторов, влияющих на стоимость жизни, находится на национальном и международном уровнях, однако правительство использует доступные ему рычаги.

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Прогнозы относительно One Nation

Директор социологической группы Redbridge Тони Барри считает, что если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, правительство Криссафулли сохранило бы власть и немного усилило позиции в городских округах, где преобладают лейбористы. В то же время он назвал стоимость жизни серьёзным вызовом для действующей власти на фоне роста поддержки One Nation.

Бывший премьер Квинсленда Кэмпбелл Ньюман заявил, что правительству придётся вести определённые переговоры с партией Полин Хэнсон. Криссафулли это опроверг, подчеркнув, что не видит необходимости ни в коалициях, ни в политических сделках.

Долг и подготовка к Олимпиаде

В прошлом месяце кредитный рейтинг Квинсленда был понижен из-за роста долга и расходов на его обслуживание. Прогнозируется, что совокупный долг штата к 2029–2030 годам превысит 216 млрд австралийских долларов, что будет означать увеличение на 52% в течение следующих четырёх лет.

Барри также назвал подготовку инфраструктуры к Олимпийским и Паралимпийским играм 2032 года ключевым фактором для правительства в ближайшие два года. Следующие выборы в Квинсленде должны состояться в октябре 2028 года.

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