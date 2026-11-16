美国得克萨斯州参议员特德·克鲁兹在美国曼哈顿举行的犹太领导力会议上表示，他不同意副总统J.D.万斯对于华盛顿与以色列关系对共和党选举失利影响的评估。据《耶路撒冷邮报》报道。

在由保守派Tikvah Fund组织的活动上，克鲁兹回答了该基金会高级副总裁乔纳森·西尔弗的问题。西尔弗称，万斯的行为是在助长共和党内的孤立主义和反以色列派别。克鲁兹回应说，应当询问副总统本人其持有这些观点的原因，但他强调自己并不同意。

对选举的评估

克鲁兹表示，他并未从选举结果中看到美国放弃支持以色列的授权。据该报报道，11月4日，在共和党失去对国会两院的控制权后，万斯在X平台的一则帖子中援引了一名民调专家的观点。该专家称，未支持共和党的共和党选民希望改变美国与以色列的关系。

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关于反犹主义的言论

克鲁兹还谈及左翼和右翼政治力量中的反犹主义及反以色列言论。他提到了纽约市市长佐赫兰·马姆达尼、当选参议员阿卜杜勒·埃尔-赛义德，以及塔克·卡尔森、坎迪斯·欧文斯和前国会议员玛乔丽·泰勒·格林。

克鲁兹表示，他所点名的右翼人物正获得越来越多的支持，约三分之一持右翼观点的年轻支持者容易接受他们的信息。他称，在五年内，美国两大主要政党都可能变得反以色列和反犹。

这名参议员还提到与他有关联的Front Line组织。其下属的Front Line Action部门曾为反对共和党候选人詹姆斯·菲什巴克和丹·比尔泽里安的广告付费，克鲁兹称，此举是为了让反犹主义在共和党内变得不可接受。

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