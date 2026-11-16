Senator z Teksasu Ted Cruz oświadczył na konferencji Jewish Leadership Conference na Manhattanie w USA, że nie zgadza się z oceną wiceprezydenta J.D. Vance’a dotyczącą wpływu relacji Waszyngtonu z Izraelem na porażki wyborcze Partii Republikańskiej. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Występując na wydarzeniu zorganizowanym przez konserwatywny Tikvah Fund, Cruz odpowiadał na pytania starszego wiceprezesa funduszu Jonathana Silvera. Silver określił działania Vance’a jako wspieranie izolacjonistycznego i antyizraelskiego skrzydła Partii Republikańskiej. Cruz odpowiedział, że o przyczyny poglądów wiceprezydenta należy zapytać jego samego, ale podkreślił własną niezgodę.

Ocena wyborów

Cruz oświadczył, że nie dostrzega w wynikach wyborów mandatu do rezygnacji USA ze wsparcia dla Izraela. Według publikacji 4 listopada, po utracie przez republikanów kontroli nad obiema izbami Kongresu, Vance powołał się w poście w serwisie X na socjologa. Twierdził on, że republikańscy wyborcy, którzy nie poparli partii, chcieli zmienić relacje USA z Izraelem.

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Wypowiedzi o antysemityzmie

Cruz poruszył również temat antysemityzmu i antyizraelskiej retoryki wśród lewicowych i prawicowych sił politycznych. Wspomniał burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego, wybranego senatora Abdula El-Sayeda, a także Tuckera Carlsona, Candace Owens i byłą kongresmenkę Marjorie Taylor Greene.

Według Cruza wskazane przez niego prawicowe postacie zyskują coraz większe poparcie, a około jedna trzecia młodych zwolenników prawicowych poglądów jest podatna na ich przekaz. Oświadczył, że w ciągu pięciu lat obie główne partie USA mogą stać się antyizraelskie i antysemickie.

Senator wspomniał także o związanej z nim grupie Front Line. Jej dział Front Line Action opłacał reklamy przeciwko republikańskim kandydatom Jamesowi Fishbackowi i Danowi Bilzerianowi, aby, jak powiedział Cruz, uczynić antysemityzm nieakceptowalnym w Partii Republikańskiej.

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