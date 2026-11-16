Сенатор от Техаса Тед Круз на конференции Jewish Leadership Conference в Манхэттене, США, заявил, что не согласен с оценкой вице-президента Джей Ди Вэнса относительно влияния отношений Вашингтона с Израилем на электоральные потери Республиканской партии. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Выступая на мероприятии, организованном консервативным Tikvah Fund, Круз отвечал на вопросы старшего вице-президента фонда Джонатана Сильвера. Сильвер охарактеризовал действия Вэнса как содействие изоляционистскому и антиизраильскому крылу Республиканской партии. Круз ответил, что о причинах взглядов вице-президента следует спросить его самого, но подчеркнул собственное несогласие.

Оценка выборов

Круз заявил, что не видит в результатах выборов мандата на отказ США от поддержки Израиля. По данным издания, 4 ноября, после утраты республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса, Вэнс в публикации в X сослался на социолога. Тот утверждал, что избиратели-республиканцы, не поддержавшие партию, хотели изменить отношения США с Израилем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления об антисемитизме

Круз также поднял тему антисемитизма и антиизраильской риторики среди левых и правых политических сил. Он упомянул мэра Нью-Йорка Зограна Мамдани, избранного сенатора Абдула Эль-Сайеда, а также Такера Карлсона, Кэндис Оуэнс и бывшую конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

По словам Круза, названные им правые деятели получают все большую поддержку, а примерно треть молодых сторонников правых взглядов восприимчива к их посланиям. Он заявил, что в течение пяти лет обе главные партии США могут стать антиизраильскими и антисемитскими.

Сенатор также упомянул связанную с ним группу Front Line. Ее подразделение Front Line Action оплачивало рекламу против кандидатов-республиканцев Джеймса Фишбека и Дэна Билзериана, чтобы, по словам Круза, сделать антисемитизм неприемлемым в Республиканской партии.

Читай нас в