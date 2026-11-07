美国与刚果民主共和国11月5日在法国巴黎举行了联合指导委员会第二次会议。该委员会负责协调关键矿产、基础设施和安全领域的战略伙伴关系。双方讨论了洛比托铁路走廊、大英加水电综合体、原材料加工的发展以及战略资产储备。

The Rio Times报道，援引11月6日发布的两国政府联合声明。两国于2025年12月4日签署战略伙伴关系协议，委员会首次会议于2026年2月5日举行。

洛比托走廊与大英加

代表团欢迎就洛比托走廊达成特许经营协议。该走廊将刚果民主共和国的铜矿带与安哥拉大西洋沿岸的洛比托港相连。声明将该路线称为萨卡尼亚—洛比托走廊，并将沿线投资列为伙伴关系的优先事项之一。

关于刚果河上的大英加项目，双方审议了后续步骤。该水电综合体的协调和指导委员会于2026年10月26日举行首次会议。美国国际开发金融公司介绍了其正为刚果民主共和国筹备的投资，但声明未披露投资金额。

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资产准入与安全条件

战略资产储备规定了一份刚果资产清单，美国公司将获得对这些资产的优先准入权。刚果民主共和国政府在委员会第一次会议期间确定了首份资产清单，双方在巴黎注意到美国私营公司对此机制的兴趣。

两国政府还关注刚果民主共和国一项为伙伴关系框架内项目制定税收和海关规则的法律。双方表示，计划在该国发展矿产加工和精炼，并开展人员职业培训。根据联合声明，刚果民主共和国东部的和平与安全仍是落实伙伴关系的基础。

联合声明未包含计划投资金额、项目实施时间表或创造就业岗位的目标指标。根据美国地质调查局的数据，刚果民主共和国2025年约占全球钴产量的四分之三。这种金属尤其用于电池生产。

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