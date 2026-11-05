欧盟法院驳回了Nord Stream 2 AG的上诉，并维持下级法院关于适用欧盟天然气规则的裁决。这意味着，位于成员国领土或领海内的来自第三国的天然气管道段将适用欧盟内部天然气市场规则。

围绕指令的争议

据Interia报道，该案涉及欧盟2019年指令的修正案，这些修正案将内部天然气市场规则扩展至来自第三国的管道。修正案规定，天然气管道所有者和运营商的职能必须分离，同时希望购买天然气的其他公司可以获得基础设施使用权。

Nord Stream 2 AG是俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的瑞士子公司，负责Nord Stream 2的建设和运营。该公司称，其不应受到新要求的约束，因为管道建设在这些要求生效前就已开始。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

案件审理

2020年5月，欧盟普通法院驳回了该公司的诉讼。Nord Stream 2 AG对这一裁决提出上诉，2022年7月，欧盟法院认定该诉讼部分可受理，撤销了欧盟普通法院的裁定，并将案件发回重新审理。

2024年11月，欧盟普通法院再次驳回该诉讼。法院认为，将欧盟法律适用于位于成员国领土或领海内的Nord Stream 2部分，有助于避免竞争扭曲以及对供应安全造成负面后果。欧盟法院还指出，欧盟机构没有向该公司保证天然气市场规则不会适用于该公司，并同意应避免出现法律漏洞的结论。

关注我们在