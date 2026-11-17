运载超过4300吨加沙居民生活必需品的Ahmed bin Rashid Humanitarian Ship已抵达埃及阿里什港。这批物资作为Operation Gallant Knight 3人道主义行动的一部分被运送，《国民报》报道。

供应加沙基本服务

船上载有救援物资，以及4辆污水罐车和4辆垃圾车。据WAM通讯社称，这些设备将支持加沙基本服务的运作，并改善民众健康状况和环境条件。

在港口迎接该船的是谢哈·莫扎·宾特·马尔万、谢赫·马克图姆·本·马尔万和谢赫·哈利法·本·哈舍尔。

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行动框架内的援助

阿拉伯联合酋长国于2023年启动Operation Gallant Knight 3。根据报道中列出的数据，该行动已通过空运、陆运和海运交付超过13.6万吨援助物资，总价值为41.6亿美元。

上周，阿联酋副总统兼迪拜统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德下令向加沙运送可供5万人使用的帐篷。该批物资将由Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives基金会运送，帐篷计划与Operation Gallant Knight 3合作在加沙各地分发，以在冬季期间帮助人们。

该船以谢赫·艾哈迈德·本·拉希德命名，他是谢赫·穆罕默德·本·拉希德的兄弟，于9月21日去世。阿联酋还设立了Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge，以纪念他的慈善遗产。9月，迪拜居民在这一倡议框架内帮助为加沙地带平民准备了1000万份餐食。

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