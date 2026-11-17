Судно Ahmed bin Rashid Humanitarian Ship, перевозившее более 4 300 тонн предметов первой необходимости для жителей Газы, прибыло в порт Эль-Ариш в Египте. Груз отправили в рамках гуманитарной кампании Operation Gallant Knight 3, сообщает The National.

Груз для служб Газы

На борту находились гуманитарные грузы, а также четыре автоцистерны для сточных вод и четыре мусоровоза. По данным агентства WAM, техника должна поддержать работу базовых служб в Газе и улучшить состояние здоровья населения и экологические условия.

В порту судно встречали шейха Моза бинт Марван, шейх Мактум бин Марван и шейх Халифа бин Хашер.

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Помощь в рамках кампании

Объединенные Арабские Эмираты начали Operation Gallant Knight 3 в 2023 году. Согласно приведенным в сообщении данным, в рамках кампании воздушным, наземным и морским путями доставили более 136 тысяч тонн помощи общей стоимостью 4,16 млрд долларов.

На прошлой неделе вице-президент ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид распорядился отправить в Газу палатки для 50 тысяч человек. Отправку должен осуществить фонд Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, а палатки планируют распределить по Газе в сотрудничестве с Operation Gallant Knight 3, чтобы помочь людям в зимний период.

Судно назвали в честь шейха Ахмеда бин Рашида, брата шейха Мохаммеда бин Рашида, который умер 21 сентября. ОАЭ также учредили гуманитарный мост Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge в честь его благотворительного наследия. В сентябре жители Дубая помогли подготовить 10 миллионов порций еды для гражданских лиц в секторе Газа в рамках этой инициативы.

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