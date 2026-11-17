Statek Ahmed bin Rashid Humanitarian Ship, przewożący ponad 4 300 ton artykułów pierwszej potrzeby dla mieszkańców Gazy, przybył do portu Al-Arisz w Egipcie. Ładunek wysłano w ramach kampanii humanitarnej Operation Gallant Knight 3, podaje The National.

Ładunek dla służb Gazy

Na pokładzie znajdowały się ładunki humanitarne, a także cztery cysterny do ścieków i cztery śmieciarki. Według agencji WAM sprzęt ma wesprzeć funkcjonowanie podstawowych służb w Gazie oraz poprawić stan zdrowia ludności i warunki środowiskowe.

W porcie statek powitali szejka Moza bint Marwan, szejk Maktum bin Marwan i szejk Chalifa bin Haszer.

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Pomoc w ramach kampanii

Zjednoczone Emiraty Arabskie rozpoczęły Operation Gallant Knight 3 w 2023 roku. Według danych przytoczonych w komunikacie w ramach kampanii drogą powietrzną, lądową i morską dostarczono ponad 136 tys. ton pomocy o łącznej wartości 4,16 mld dolarów.

W ubiegłym tygodniu wiceprezydent ZEA i władca Dubaju, szejk Mohammed bin Rashid, polecił wysłać do Gazy namioty dla 50 tys. osób. Wysyłkę ma zrealizować fundacja Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, a namioty planuje się rozprowadzić po Gazie we współpracy z Operation Gallant Knight 3, aby pomóc ludziom w okresie zimowym.

Statek nazwano na cześć szejka Ahmeda bin Rashida, brata szejka Mohammeda bin Rashida, który zmarł 21 września. ZEA utworzyły także most humanitarny Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge, aby uhonorować jego dobroczynną spuściznę. We wrześniu mieszkańcy Dubaju pomogli przygotować 10 milionów posiłków dla ludności cywilnej w Strefie Gazy w ramach tej inicjatywy.

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