10月16日，台湾驱逐了一名中国交换生。该学生在抖音发布了一段带有视觉错觉的视频，看起来像是他在掐总统赖清德。他的入境许可被撤销，并被禁止在五年内再次入境台湾。

总统演讲的视频

这名学生公开身份仅被确认为姓王。他上周在国立台湾大学拍摄赖清德总统演讲时的画面。他将手指放在镜头前，运用强制透视手法，使录像看起来像是他在掐总统。

王在视频配文中写道，赖清德就在附近，并称这是一次一生只有一次的机会。这名学生还在帖文中添加了关于隔海统一、反对台湾独立活动以及统一不可避免的标签。据ABC News报道。

随后，这名学生删除了视频、道歉，并清空了其抖音账号上的所有内容。

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移民机构的立场

台湾移民署表示，该学生违反了针对中国大陆居民入境规定中规定的平等与尊严原则。该机构指出，台湾是一个民主、自由和多元的社会，尊重不同观点和正常交流，但来自中国大陆的入境者必须遵守法律及相关规定。

国立台湾大学表示，王是从合作大学前来参加交换项目的学生，并在当局调查期间获得了必要协助。该校一名代表强调，言论自由必须与对他人的尊重相结合。

据当地媒体报道，中国国民党政治人物林沛祥质疑驱逐决定，称应将政治讽刺与真正的威胁区分开来。海峡交流基金会秘书长罗文嘉表示，他尊重移民机构的决定，但希望这一事件不会影响未来来自中国大陆的交换生。

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