16 октября Тайвань депортировал китайского студента по обмену, который опубликовал в Douyin видео с оптической иллюзией, создававшей впечатление, будто он щиплет президента Лая Циндэ. Его разрешение на въезд было аннулировано, а повторный въезд на Тайвань ему запретили на пять лет.

Видео с выступления президента

Студент, которого публично идентифицировали только по фамилии Ван, снимал Лая Циндэ во время выступления президента в Национальном тайваньском университете на прошлой неделе. Он держал пальцы перед камерой, используя прием принудительной перспективы, из-за чего на записи казалось, что он щиплет президента.

В подписи к ролику Ван написал, что Лай Циндэ находится рядом, и назвал это возможностью, которая выпадает раз в жизни. Студент также добавил к публикации хештеги о воссоединении через пролив, противодействии действиям за независимость Тайваня и неизбежности воссоединения. Об этом сообщает ABC News.

Позже студент удалил видео, извинился и очистил весь контент своего аккаунта в Douyin.

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Позиция миграционной службы

Национальное иммиграционное агентство Тайваня заявило, что студент нарушил принцип равенства и достоинства, предусмотренный правилами въезда для жителей материкового Китая. Ведомство отметило, что Тайвань является демократическим, свободным и плюралистическим обществом, которое уважает разные взгляды и обычные обмены, однако прибывающие из материкового Китая должны соблюдать законы и связанные с ними правила.

Национальный тайваньский университет сообщил, что Ван учился по обмену из университета-партнера и получил необходимую помощь во время проверки властями. Представитель учебного заведения подчеркнул, что свобода слова должна сочетаться с уважением к другим.

По данным местных СМИ, политик Гоминьдана Линь Пэйсян поставил под сомнение решение о депортации, заявив, что политическую сатиру следует отличать от реальной угрозы. Генеральный секретарь Фонда обменов через Тайваньский пролив Ло Вэньцзя заявил, что уважает решение иммиграционной службы, но выразил надежду, что инцидент не скажется на будущих студентах по обмену из материкового Китая.

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