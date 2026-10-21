16 października Tajwan deportował chińskiego studenta uczestniczącego w wymianie, który opublikował w Douyin nagranie z iluzją optyczną sprawiającą wrażenie, że szczypie prezydenta Lai Ching-te. Jego zezwolenie na wjazd zostało anulowane, a ponowny wjazd na Tajwan zakazano mu na pięć lat.

Nagranie z wystąpienia prezydenta

Student, którego publicznie zidentyfikowano jedynie nazwiskiem Wang, filmował Lai Ching-te podczas wystąpienia prezydenta na Narodowym Uniwersytecie Tajwańskim w ubiegłym tygodniu. Trzymał palce przed kamerą, stosując technikę wymuszonej perspektywy, przez co na nagraniu wyglądało to tak, jakby szczypał prezydenta.

W podpisie do nagrania Wang napisał, że Lai Ching-te znajduje się w pobliżu, i nazwał to okazją zdarzającą się raz w życiu. Student dodał też do wpisu hashtagi dotyczące zjednoczenia przez cieśninę, sprzeciwu wobec działań na rzecz niepodległości Tajwanu oraz nieuchronności zjednoczenia. Poinformował o tym ABC News.

Student później usunął nagranie, przeprosił i usunął całą zawartość swojego konta w Douyin.

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Stanowisko służby migracyjnej

Tajwańska Narodowa Agencja Imigracyjna oświadczyła, że student naruszył zasadę równości i godności przewidzianą w zasadach wjazdu dla mieszkańców Chin kontynentalnych. Urząd zaznaczył, że Tajwan jest demokratycznym, wolnym i pluralistycznym społeczeństwem, które szanuje różne poglądy i zwykłą wymianę, jednak osoby przybywające z Chin kontynentalnych muszą przestrzegać prawa i związanych z nim przepisów.

Narodowy Uniwersytet Tajwański poinformował, że Wang studiował w ramach wymiany z uczelni partnerskiej i otrzymał niezbędną pomoc podczas kontroli prowadzonej przez władze. Przedstawiciel uczelni podkreślił, że wolność słowa musi iść w parze z szacunkiem dla innych.

Według lokalnych mediów polityk Kuomintangu Lin Pei-hsiang zakwestionował decyzję o deportacji, twierdząc, że satyrę polityczną należy odróżniać od rzeczywistego zagrożenia. Lo Wen-chieh, sekretarz generalny Fundacji Wymiany przez Cieśninę Tajwańską, powiedział, że szanuje decyzję służby imigracyjnej, ale wyraził nadzieję, iż incydent nie wpłynie na przyszłych studentów uczestniczących w wymianie z Chin kontynentalnych.

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