在以色列，以色列国防军（IDF）修订了针对不属于刑事调查范围的性暴力和骚扰举报进行内部审查的规则。接受审查的人员将能够获得针对其指控的概述、程序及其权利的说明，以及完整审查程序的副本，《耶路撒冷邮报》报道。

这些规则将适用于提交给以军总参谋长性别事务顾问的案件。内部审查尤其在以下情况下进行：举报人因个人原因不希望向宪兵报案，或宪兵已审查举报，但所述行为未达到刑事起诉的门槛。

审查参与者的权利

根据更新后的规则，被投诉人将收到审查结论摘要，并可在作出最终决定前对此作出回应。审查期间收集的所有材料将移交给疑似受害人或举报人的指挥官。

不允许直接询问疑似受害人。同时，其必须回答被投诉人通过负责审查的军官提交的问题。仅在特殊情况下才可能例外。这些人员也将能够传唤证人为其辩护。

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军事辩护服务部门此前表示，2024年生效的程序侵犯了被指称实施性暴力或骚扰人员的权利。约九个月前，该部门向高等法院提出申请，要求撤销相关程序，随后与性别事务顾问部门展开谈判。

军官任命

今后，负责内部审查的军官应由举报人的指挥官任命，而非由性别事务顾问部门任命。军事辩护服务部门认为，原有机制可能造成利益冲突，因为该部门同时为受害人提供支持并任命军官审查举报。

性别事务顾问部门将继续在军事辩护服务部门参与下培训军官。如有充分理由认为某名军官存在偏见，双方均可要求更换该军官。军官将保留建议解职、停职或启动终止职业军人服役程序的权利，但最终决定将由获授权的指挥官作出。

根据以军数据，2025年，超过2420起性暴力和骚扰报告中，仅10%由宪兵或以色列警方调查。另有59%的案件通过纪律和指挥渠道处理。

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