В Израиле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересмотрела правила внутренних проверок заявлений о сексуальном насилии и домогательствах по делам, не являющимся предметом уголовного расследования. Лица, в отношении которых проводится проверка, смогут получать общее описание утверждений против них, разъяснение процедуры и своих прав, а также копию полного порядка рассмотрения, сообщает Jerusalem Post.

Правила будут применяться к делам, переданным советнику начальника Генерального штаба ЦАХАЛа по гендерным вопросам. Внутренняя проверка проводится, в частности, когда заявитель не хочет обращаться в военную полицию по личным причинам или когда военная полиция рассмотрела заявление, но описанные действия не достигают порога для уголовного преследования.

Права участников проверки

Согласно обновленным правилам, лицо, в отношении которого была подана жалоба, получит краткое изложение выводов проверки и сможет ответить на него до принятия окончательного решения. Все материалы, собранные во время проверки, будут передаваться предполагаемому пострадавшему лицу или командиру заявителя.

Непосредственно допрашивать предполагаемое пострадавшее лицо не разрешат. В то же время оно будет обязано отвечать на вопросы, которые лицо, в отношении которого была подана жалоба, передаст через офицера, ответственного за проверку. Исключения возможны только при чрезвычайных обстоятельствах. Такие лица также смогут привлекать свидетелей в свою защиту.

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Военная служба защиты ранее заявляла, что порядок, вступивший в силу в 2024 году, нарушал права лиц, в отношении которых выдвигались утверждения о сексуальном насилии или домогательствах. Около девяти месяцев назад она обратилась в Высокий суд справедливости с требованием отменить процедуры, после чего начались переговоры с подразделением советника по гендерным вопросам.

Назначение офицеров

В дальнейшем назначать офицеров для внутренних проверок должен командир заявителя, а не подразделение советника по гендерным вопросам. Военная служба защиты считала, что предыдущий механизм мог создавать конфликт интересов, поскольку это подразделение одновременно поддерживало пострадавших и назначало офицеров для проверки заявлений.

Подразделение советника по гендерным вопросам продолжит обучать офицеров при участии Военной службы защиты. Обе стороны смогут требовать замены офицера при наличии существенных оснований считать его предвзятым. Офицеры сохранят право рекомендовать увольнение, отстранение или начало процедуры прекращения карьерной военной службы, однако окончательное решение будет принимать уполномоченный командир.

По данным ЦАХАЛа, в 2025 году только 10% из более чем 2420 сообщений о сексуальном насилии и домогательствах расследовали военная или израильская полиция. Еще 59% дел рассматривались через дисциплинарные и командные каналы.

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