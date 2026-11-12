ЦАХАЛ розширив права військових у справах про домагання — Jerusalem Post

В Ізраїлі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) переглянула правила внутрішніх перевірок заяв про сексуальне насильство та домагання у справах, що не є предметом кримінального розслідування. Особи, щодо яких проводять перевірку, зможуть отримувати загальний опис тверджень проти них, роз’яснення процедури і своїх прав, а також копію повного порядку розгляду, повідомляє Jerusalem Post.

Правила застосовуватимуть до справ, переданих раднику начальника Генштабу ЦАХАЛу з гендерних питань. Внутрішню перевірку проводять, зокрема, коли заявник не хоче звертатися до військової поліції з особистих причин або коли військова поліція розглянула заяву, але описані дії не досягають порогу для кримінального переслідування.

Права учасників перевірки

За оновленими правилами особа, щодо якої подано скаргу, отримає підсумок висновків перевірки та зможе відповісти на нього до ухвалення остаточного рішення. Усі зібрані під час перевірки матеріали передаватимуть імовірній потерпілій особі або командиру заявника.

Безпосередньо допитувати імовірну потерпілу особу не дозволятимуть. Водночас вона повинна буде відповідати на запитання, які особа, щодо якої подано скаргу, передасть через офіцера, відповідального за перевірку. Винятки можливі лише за надзвичайних обставин. Також такі особи зможуть залучати свідків на свій захист.

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Військова служба захисту раніше заявляла, що порядок, який набув чинності у 2024 році, порушував права осіб, щодо яких висували твердження про сексуальне насильство чи домагання. Приблизно дев’ять місяців тому вона звернулася до Високого суду справедливості з вимогою скасувати процедури, після чого почалися переговори з підрозділом радника з гендерних питань.

Призначення офіцерів

Призначати офіцерів для внутрішніх перевірок надалі має командир заявника, а не підрозділ радника з гендерних питань. Військова служба захисту вважала, що попередній механізм міг створювати конфлікт інтересів, оскільки цей підрозділ одночасно підтримував потерпілих і призначав офіцерів для перевірки заяв.

Підрозділ радника з гендерних питань продовжить навчати офіцерів за участю військової служби захисту. Обидві сторони зможуть вимагати заміни офіцера за наявності суттєвих підстав вважати його упередженим. Офіцери зберігатимуть право рекомендувати звільнення, відсторонення або початок процедури припинення кар’єрної військової служби, однак остаточне рішення ухвалюватиме уповноважений командир.

За даними ЦАХАЛу, у 2025 році лише 10% із понад 2420 повідомлень про сексуальне насильство та домагання розслідували військова або ізраїльська поліція. Ще 59% справ розглядали через дисциплінарні та командні канали.

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