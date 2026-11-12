W Izraelu Siły Obronne Izraela (IDF) zmieniły zasady wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń przemocy seksualnej i molestowania w sprawach, które nie są przedmiotem dochodzenia karnego. Osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie, będą mogły otrzymać ogólny opis zarzutów przeciwko nim, wyjaśnienie procedury i swoich praw, a także kopię pełnego regulaminu postępowania, informuje Jerusalem Post.

Zasady będą stosowane w sprawach przekazanych doradcy szefa Sztabu Generalnego IDF ds. płci. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzi się między innymi, gdy skarżący nie chce zwrócić się do żandarmerii wojskowej z powodów osobistych lub gdy żandarmeria wojskowa rozpatrzyła zgłoszenie, ale opisane czyny nie osiągają progu ścigania karnego.

Prawa uczestników postępowania

Zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami osoba, przeciwko której wniesiono skargę, otrzyma podsumowanie ustaleń postępowania i będzie mogła się do niego odnieść przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wszystkie materiały zebrane podczas postępowania zostaną przekazane domniemanej osobie poszkodowanej lub dowódcy skarżącego.

Bezpośrednie przesłuchanie domniemanej osoby poszkodowanej nie będzie dozwolone. Jednocześnie będzie ona musiała odpowiedzieć na pytania przekazane przez osobę, przeciwko której wniesiono skargę, za pośrednictwem oficera odpowiedzialnego za postępowanie. Wyjątki będą możliwe jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Osoby te będą również mogły powoływać świadków na swoją obronę.

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Wojskowa Służba Obrony wcześniej oświadczyła, że procedura, która weszła w życie w 2024 roku, naruszała prawa osób, wobec których wysuwano zarzuty przemocy seksualnej lub molestowania. Około dziewięć miesięcy temu zwróciła się ona do Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości z żądaniem uchylenia procedur, po czym rozpoczęły się negocjacje z Jednostką Doradcy ds. Płci.

Powoływanie oficerów

Oficerów do wewnętrznych postępowań wyjaśniających ma odtąd wyznaczać dowódca skarżącego, a nie Jednostka Doradcy ds. Płci. Wojskowa Służba Obrony uważała, że poprzedni mechanizm mógł powodować konflikt interesów, ponieważ jednostka ta jednocześnie wspierała poszkodowanych i wyznaczała oficerów do rozpatrywania zgłoszeń.

Jednostka Doradcy ds. Płci będzie nadal szkolić oficerów z udziałem Wojskowej Służby Obrony. Obie strony będą mogły zażądać zmiany oficera, jeśli będą istnieć istotne podstawy, by uznać go za stronniczego. Oficerowie zachowają prawo do rekomendowania zwolnienia, zawieszenia lub wszczęcia procedury zakończenia zawodowej służby wojskowej, jednak ostateczną decyzję podejmie upoważniony dowódca.

Według IDF w 2025 roku jedynie 10% z ponad 2420 zgłoszeń przemocy seksualnej i molestowania badała żandarmeria wojskowa lub izraelska policja. Kolejne 59% spraw rozpatrywano w kanałach dyscyplinarnych i dowódczych.

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