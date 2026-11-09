Dawn：卡拉奇Orbit Dance Battle比赛中卡尚获胜

在巴基斯坦卡拉奇举行的世界文化节上，卡尚被宣布为Orbit Dance Battle舞蹈比赛的获胜者。比赛于前一天开始，吸引了大批年轻观众。该比赛由挪威艺术家纳维德·雷兹瓦尼主持，Dawn报道。

计划中的音乐会

卡尚还原定参加在巴基斯坦艺术委员会Auditorium 1举行的一场舞蹈音乐会。除获胜者外，活动原定还有来自法国的Legiteam Obstruxion舞者、来自泰国的娜塔娅·楚拉、来自挪威的纳维德·雷兹瓦尼和卡特琳·米歇莱，以及一支来自菲律宾的民间舞蹈团体参加演出。

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给年轻音乐家的建议

此外，危地马拉歌剧歌手玛丽亚·何塞在音乐节上举办了题为“构建文化生态系统”的研讨会。她表示，危地马拉的歌剧始于1998年。据这位艺术家称，她起初是一名流行歌手，后来由一名教师带她接触了意大利歌剧。

何塞还指出，她的国家缺乏发展歌剧的基础设施。她的男高音歌唱家丈夫在一项比赛中获胜，这帮助他们在危地马拉发展歌剧机构。这位歌手建议音乐家做好把握机会的准备，发展技能和才华，并考虑创作活动的商业层面，包括赞助商希望从支持中获得什么。

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