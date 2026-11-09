Kashan wygrał Orbit Dance Battle w Karaczi — Dawn

Na Światowym Festiwalu Kultury w Karaczi w Pakistanie Kashan został ogłoszony zwycięzcą tanecznego konkursu Orbit Dance Battle. Zawody rozpoczęły się poprzedniego dnia i zgromadziły dużą młodą publiczność. Gospodarzem konkursu był norweski artysta Navid Rezvani, informuje Dawn.

Planowany koncert

Kashan miał również wziąć udział w koncercie tanecznym w sali Auditorium 1 Arts Council of Pakistan. W wydarzeniu wraz ze zwycięzcą mieli wystąpić tancerze Legiteam Obstruxion z Francji, Nattaya Chula z Tajlandii, Navid Rezvani i Katrine Michele z Norwegii, a także grupa tancerzy folklorystycznych z Filipin.

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Rady dla młodych muzyków

Osobno podczas festiwalu gwatemalska śpiewaczka operowa Maria Jose poprowadziła warsztat „Budowanie ekosystemów kulturowych”. Powiedziała, że opera w Gwatemali rozpoczęła się w 1998 roku. Według artystki początkowo była piosenkarką pop, a z włoską operą zapoznał ją nauczyciel.

Jose zaznaczyła również, że w jej kraju brakowało infrastruktury do rozwoju opery. Jej mąż, tenor, wygrał konkurs, co pomogło im rozwijać instytucje operowe w Gwatemali. Piosenkarka doradziła muzykom, by byli gotowi na możliwości, rozwijali umiejętności i talent oraz uwzględniali biznesową stronę działalności twórczej, w tym to, czego sponsorzy oczekują w zamian za wsparcie.

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