Кашан победил в Orbit Dance Battle в Карачи — Dawn

На Всемирном фестивале культуры в Карачи, Пакистан, победителем танцевального конкурса Orbit Dance Battle объявили Кашана. Соревнование началось накануне и собрало большую молодежную аудиторию. Ведущим конкурса был норвежский артист Навид Резвани, сообщает Dawn.

Запланированный концерт

Кашан также должен был принять участие в танцевальном концерте в зале Auditorium 1 Arts Council of Pakistan. Вместе с победителем на мероприятии должны были выступить танцоры Legiteam Obstruxion из Франции, Наттая Чула из Таиланда, Навид Резвани и Катрин Мишеле из Норвегии, а также группа фольклорных танцоров с Филиппин.

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Советы молодым музыкантам

Отдельно на фестивале гватемальская оперная певица Мария Хосе провела воркшоп «Построение культурных экосистем». Она рассказала, что опера в Гватемале появилась в 1998 году. По словам артистки, сначала она была поп-певицей, а с итальянской оперой ее познакомил преподаватель.

Хосе также отметила, что в ее стране не хватало инфраструктуры для развития оперы. Ее муж-тенор победил в конкурсе, что помогло им развивать оперные институции в Гватемале. Певица посоветовала музыкантам быть готовыми к возможностям, развивать навыки и талант, а также учитывать деловую сторону творческой деятельности, в частности то, чего спонсоры ожидают от своей поддержки.

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