科学家在一种软体动物中发现与化学合成有关的细胞器——ScienceAlert

研究人员在南海甲烷渗漏区附近海底沉积物中发现的深海软体动物 Chaetoderma shenloong 体内，发现了含有细菌的异常微观细胞器。研究人员以漫画《七龙珠》为名，将这些结构命名为“龙球体”，即 dragonballs。ScienceAlert 报道称，这项发现援引自发表在《自然·通讯》杂志上的一项研究。

含有细菌的多层结构

龙球体位于这种软体动物消化腺的特定细胞——细菌细胞——内部。每个龙球体都被超过20层膜包围，并含有数百个共生细菌。基因分析显示，这些细胞器只含有一种共生细菌，它们氧化硫，并利用化学能形成有机物质。

研究作者认为，这些结构可能是首批已知的与化学合成有关的专门细胞器。他们将其比作小型细菌“农场”。此前已知，一些深海动物会在细菌细胞中维持化学合成细菌，但在其他软体动物或管虫中，均未发现类似的细胞内区室。

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关于细胞器作用的假设

这种软体动物大部分时间生活在海底泥中，那里氧气尤其稀少。科学家推测，这种动物可能会破坏单个龙球体的膜，并将细菌释放到细胞中以供随后消化。在这些细胞器内部，并未发现与消化有关的细胞结构——溶酶体。

另一种假设认为，将细菌隔离在龙球体中可能会限制它们的氧气消耗，为软体动物自身保留更多这一资源。作者强调，由于缺少活体样本，这些解释主要基于相关性数据，仍需进行生理学验证。其中一个样本还在日本附近的一座泥火山旁被意外采集，这扩大了该物种已知的分布范围。

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