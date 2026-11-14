U mięczaka odkryto organella związane z chemosyntezą — ScienceAlert

U głębinowego mięczaka Chaetoderma shenloong, znalezionego w osadach dennych w pobliżu wysięków metanu na Morzu Południowochińskim, odkryto niezwykłe mikroskopijne organella z bakteriami. Badacze nazwali te struktury „smoczymi sferami”, czyli dragonballs, na cześć mangi Dragon Ball. O odkryciu informuje ScienceAlert, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

Wielowarstwowe struktury z bakteriami

Smocze sfery znajdują się wewnątrz określonych komórek gruczołu trawiennego mięczaka — bakteriocytów. Każda z nich jest otoczona ponad 20 warstwami błon i zawiera setki symbiotycznych bakterii. Analiza genetyczna wykazała, że organella zawierają tylko jeden typ symbiotycznych bakterii, które utleniają siarkę i wykorzystują energię chemiczną do wytwarzania materii organicznej.

Autorzy pracy uważają, że te struktury mogą być pierwszymi znanymi wyspecjalizowanymi organellami związanymi z chemosyntezą. Porównują je do niewielkich „farm” bakterii. Wcześniej wiadomo było, że niektóre zwierzęta głębinowe utrzymują bakterie chemosyntetyzujące w bakteriocytach, jednak podobnych wewnątrzkomórkowych przedziałów nie znaleziono ani u innych mięczaków, ani u rurkoczułkowców.

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Hipotezy dotyczące roli organelli

Mięczak spędza większość życia w dennym mule, gdzie tlenu jest szczególnie mało. Naukowcy przypuszczają, że zwierzę może niszczyć błony pojedynczych smoczych sfer i uwalniać bakterie do komórki w celu ich późniejszego strawienia. W samych organellach nie wykryto lizosomów — struktur komórkowych związanych z trawieniem.

Inna hipoteza zakłada, że izolowanie bakterii w smoczych sferach może ograniczać ich zużycie tlenu, pozostawiając więcej tego zasobu dla samego mięczaka. Autorzy podkreślają, że z powodu braku żywych okazów wyjaśnienia te opierają się głównie na danych korelacyjnych i wymagają weryfikacji fizjologicznej. Jeden z okazów został także przypadkowo zebrany w pobliżu wulkanu błotnego niedaleko Japonii, co poszerzyło znany zasięg gatunku.

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