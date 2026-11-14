У моллюска обнаружили органеллы, связанные с хемосинтезом — ScienceAlert

У глубоководного моллюска Chaetoderma shenloong, найденного в донных отложениях возле метановых сипов в Южно-Китайском море, обнаружили необычные микроскопические органеллы с бактериями. Исследователи назвали эти структуры «драконсферами», или dragonballs, в честь манги Dragon Ball. Об открытии сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Nature Communications.

Многослойные структуры с бактериями

Драконсферы расположены внутри определенных клеток пищеварительной железы моллюска — бактериоцитов. Каждая из них окружена более чем 20 мембранными слоями и содержит сотни симбиотических бактерий. Генетический анализ показал, что органеллы содержат только один тип симбиотических бактерий, которые окисляют серу и используют химическую энергию для образования органического вещества.

Авторы работы считают, что эти структуры могут быть первыми известными специализированными органеллами, связанными с хемосинтезом. Они сравнивают их с небольшими «фермами» бактерий. Ранее было известно, что некоторые глубоководные животные содержат хемосинтезирующие бактерии в бактериоцитах, однако подобных внутриклеточных отсеков не находили ни у других моллюсков, ни у трубчатых червей.

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Гипотезы о роли органелл

Моллюск проводит большую часть жизни в донном иле, где кислорода особенно мало. Ученые предполагают, что животное может разрушать мембраны отдельных драконсфер и высвобождать бактерии в клетку для последующего переваривания. Внутри самих органелл не обнаружили лизосом — клеточных структур, связанных с пищеварением.

Другая гипотеза состоит в том, что изоляция бактерий в драконсферах может ограничивать их потребление кислорода, оставляя больше этого ресурса самому моллюску. Авторы подчеркивают: из-за нехватки живых образцов эти объяснения основаны преимущественно на корреляционных данных и требуют физиологической проверки. Один из образцов также случайно собрали возле грязевого вулкана недалеко от Японии, что расширило известный ареал вида.

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