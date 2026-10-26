台湾桃园市动物保护处启动了一项面向七岁及以上收容所动物的长期照护计划。该计划提供医疗支持和治疗折扣，以减轻决定将年长动物带回家的人的经济负担。

据《台北时报》报道，年轻动物通常更常被选择，因为它们被认为更可爱、更有活力，也更容易饲养。年长的狗和猫已经形成了自己的性格，也更常需要医疗帮助，因此更难找到家庭。

安置前检查

在安置前，年长的狗和猫将接受全面体检。检查可能包括血液检测、X光检查或超声检查。这将使未来的主人能够提前了解动物的健康状况及其后续照护需求。

对于患有慢性疾病的动物，该处将提供所需药物。该处还将把家庭转介至相关机构，在那里可以按特别优惠价格获得更复杂的兽医治疗。

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对持续照护的需求

一名姓余的领养者讲述了照护一只后腿瘫痪的10岁狗的经历。她说，这只动物每天都要更换尿布并服药，直到安详离世。

另一名领养者何女士指出，年长动物容易出现髋关节问题和神经系统疾病。它们还可能行动受限、对排尿和排便控制不佳，并需要频繁照护和清洁。她认为，有足够时间的人可以领养这样的动物。

何女士补充说，新计划将使未来的主人能在安置前评估动物的健康状况，而医疗支持将显著减轻照护的经济负担。

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