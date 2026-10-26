Biuro Ochrony Zwierząt miasta Taoyuan na Tajwanie uruchomiło program długoterminowej opieki dla zwierząt ze schronisk w wieku od siedmiu lat. Przewiduje on wsparcie medyczne i zniżki na leczenie, aby zmniejszyć obciążenie finansowe osób, które zdecydują się zabrać starsze zwierzę do domu.

Jak informuje Taipei Times, młodsze zwierzęta są zwykle wybierane częściej, ponieważ uważa się je za bardziej urocze, energiczne i łatwiejsze w wychowaniu. Starsze psy i koty mają już ukształtowany charakter i częściej potrzebują pomocy medycznej, dlatego trudniej jest im znaleźć rodzinę.

Badania przed oddaniem do adopcji

Przed oddaniem do adopcji starsze psy i koty będą przechodzić pełne badanie medyczne. Może ono obejmować badania krwi, zdjęcia rentgenowskie lub badanie ultrasonograficzne. Pozwoli to przyszłym właścicielom z wyprzedzeniem dowiedzieć się o stanie zdrowia zwierzęcia i potrzebach związanych z dalszą opieką.

Dla zwierząt z chorobami przewlekłymi biuro zapewni niezbędne leki. Będzie także kierować rodziny do placówek, w których bardziej skomplikowane leczenie weterynaryjne będzie można uzyskać po specjalnych obniżonych stawkach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Potrzeba stałej opieki

Adoptująca o nazwisku Yu opowiedziała o opiece nad 10-letnim psem ze sparaliżowanymi tylnymi łapami. Według niej zwierzęciu codziennie zmieniano pieluchy i podawano leki aż do jego spokojnej śmierci.

Inna adoptująca, He, zaznaczyła, że starsze zwierzęta są podatne na problemy ze stawami biodrowymi i zaburzenia neurologiczne. Mogą również mieć ograniczoną ruchliwość, słabą kontrolę nad oddawaniem moczu i kału oraz wymagać częstej opieki i sprzątania. Jej zdaniem takie zwierzę mogą przyjąć osoby, które mają na to wystarczająco dużo czasu.

He dodała, że nowy program umożliwi przyszłym właścicielom ocenę stanu zdrowia zwierzęcia jeszcze przed oddaniem do adopcji, a wsparcie medyczne znacząco zmniejszy finansowe obciążenie związane z opieką.

Czytaj nas na