Управление защиты животных города Таоюань на Тайване запустило программу долгосрочного ухода для животных из приютов в возрасте от семи лет. Она предусматривает медицинскую поддержку и скидки на лечение, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на людей, которые решат взять пожилое животное домой.

Как сообщает Taipei Times, молодых животных обычно выбирают чаще, поскольку их считают более милыми, энергичными и легкими в воспитании. У пожилых собак и кошек уже сформирован характер, и они чаще нуждаются в медицинской помощи, поэтому им сложнее найти семью.

Обследования перед устройством

Перед устройством пожилые собаки и кошки будут проходить полное медицинское обследование. Оно может включать анализы крови, рентгенографию или ультразвуковое исследование. Это позволит будущим владельцам заранее узнать о состоянии здоровья животного и потребностях в дальнейшем уходе.

Для животных с хроническими заболеваниями управление будет предоставлять необходимые лекарства. Оно также будет направлять семьи в учреждения, где более сложное ветеринарное лечение можно будет получить по специальным сниженным тарифам.

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Необходимость постоянного ухода

Усыновительница по фамилии Юй рассказала об уходе за 10-летней собакой с парализованными задними лапами. По ее словам, животному ежедневно меняли подгузники и давали лекарства до его спокойной смерти.

Другая усыновительница, Хэ, отметила, что пожилые животные склонны к проблемам с тазобедренными суставами и неврологическим расстройствам. У них также может быть ограниченная подвижность, плохой контроль мочеиспускания и дефекации, и они могут нуждаться в частом уходе и уборке. По ее мнению, взять такое животное могут люди, у которых для этого достаточно времени.

Хэ добавила, что новая программа позволит будущим владельцам оценить состояние здоровья животного еще до устройства, а медицинская поддержка существенно облегчит финансовое бремя ухода.

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