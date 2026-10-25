在泰国岗卡章国家公园，一名野生动物摄影师在道路上记录到5只豹：两只黑豹和三只花豹。这些动物于周日上午9:00至10:00之间出现在通往班康营地道路约第3公里标记处附近，靠近被称为KJ 2的考三耀自然保护单位。

5只年轻豹

独立野生动物摄影师Natnali Suranlanan成功拍摄并录制了一只雌性黑豹和一只雄性花豹。另有3只动物——一只黑豹和两只花豹——迅速躲进路边灌木丛中。

公园负责人Mongkol Chaipakdi表示，根据对外部特征和行为的初步评估，5只动物可能都是两至三岁的年轻豹。据他称，它们也很可能是同一窝出生的兄弟姐妹。《曼谷邮报》报道了此事。

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资料将被纳入观测数据库

园方称，这次观测对泰国的保护区而言较为罕见。Mongkol Chaipakdi表示，这些顶级捕食者的存活是森林中猎物数量充足、生态系统健康且安全的重要指标；该森林拥有联合国教科文组织世界遗产地位。

摄影师已将所有照片和视频交给公园管理部门，用于科学和研究目的。这些资料将被纳入红外相机和野生动物观测数据库，以追踪豹的行为及其种群分布。观测地点距离一座计划中的白云石矿约5公里。管理部门还计划加强在邻近高风险区域的巡逻，以尽量减少对动物的干扰并保护其栖息地。

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