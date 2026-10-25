W Parku Narodowym Kaeng Krachan w Tajlandii fotografka dzikiej przyrody zarejestrowała na drodze pięć leopardów: dwa czarne i trzy cętkowane. Zwierzęta zauważono w niedzielę między 9:00 a 10:00 w pobliżu oznaczenia trzeciego kilometra na drodze do obozu Ban Krang, niedaleko jednostki ochrony przyrody Khao Sam Yot, znanej jako KJ 2.

Pięć młodych leopardów

Niezależna fotografka dzikiej przyrody Natnali Suranlanan zdołała sfotografować i nagrać na wideo samicę czarnego leoparda oraz samca cętkowanego leoparda. Trzy inne zwierzęta — jeden czarny i dwa cętkowane leopardy — szybko ukryły się w przydrożnych zaroślach.

Dyrektor parku Mongkol Chaipakdi poinformował, że wstępna ocena cech zewnętrznych i zachowania wskazuje, iż wszystkie pięć zwierząt może być młodymi leopardami w wieku od dwóch do trzech lat. Według niego są one również prawdopodobnie rodzeństwem z jednego miotu. Poinformował o tym Bangkok Post.

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Materiały zostaną dodane do bazy obserwacji

W parku określono tę obserwację jako rzadką dla tajlandzkich obszarów chronionych. Według Mongkola Chaipakdiego przetrwanie tych drapieżników szczytowych jest ważnym wskaźnikiem wystarczającej liczby ofiar oraz zdrowego i bezpiecznego ekosystemu w lesie, który ma status obiektu światowego dziedzictwa UNESCO.

Fotografka przekazała wszystkie zdjęcia i nagrania wideo administracji parku do celów naukowych i badawczych. Zostaną one dodane do bazy danych fotopułapek i obserwacji dzikich zwierząt, aby śledzić zachowanie leopardów i rozmieszczenie ich populacji. Miejsce obserwacji znajduje się około pięciu kilometrów od planowanej kopalni dolomitu. Administracja planuje również wzmocnić patrole na pobliskich obszarach podwyższonego ryzyka, aby zminimalizować niepokojenie zwierząt i chronić ich siedliska.

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