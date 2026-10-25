В национальном парке Кенг-Крачан в Таиланде фотограф дикой природы запечатлела на дороге пятерых леопардов: двух чёрных и трёх пятнистых. Животных увидели в воскресенье между 9:00 и 10:00 возле отметки третьего километра на дороге к лагерю Бан-Кранг, неподалёку от природоохранного подразделения Кхао-Сам-Йот, известного как KJ 2.

Пятеро молодых леопардов

Независимый фотограф дикой природы Натнали Суранланан смогла сфотографировать и снять на видео самку чёрного леопарда и самца пятнистого леопарда. Ещё трое животных — один чёрный и два пятнистых леопарда — быстро скрылись в придорожных кустах.

Глава парка Монгкол Чайпакди сообщил, что предварительная оценка внешних признаков и поведения указывает: все пятеро животных могут быть молодыми леопардами в возрасте от двух до трёх лет. По его словам, они также, вероятно, являются братьями и сёстрами из одного помёта. Об этом сообщает Bangkok Post.

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Материалы добавят в базу наблюдений

В парке назвали это наблюдение редким для природоохранных территорий Таиланда. По словам Монгкола Чайпакди, выживание этих высших хищников является важным показателем достаточного количества добычи и здоровой, безопасной экосистемы в лесу, имеющем статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фотограф передала все снимки и видеозаписи администрации парка для научных и исследовательских целей. Их добавят в базу данных фотоловушек и наблюдений за дикими животными, чтобы отслеживать поведение леопардов и распространение их популяции. Место наблюдения находится примерно в пяти километрах от планируемого доломитового рудника. Администрация также планирует усилить патрулирование в прилегающих зонах повышенного риска, чтобы свести к минимуму беспокойство животных и защитить их среду обитания.

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