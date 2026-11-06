4700万年前的猫头鹰化石可能是日行性动物——Live Science

研究人员在德国梅塞尔采石场发现了一只生活在4700万年前的幼年猫头鹰的近乎完整保存遗骸。这个新物种被命名为 Masillastrix blattophaga。鸟类胃中还保存着其可能的最后一餐猎物——一只绿蓝色虹彩蟑螂。正如Live Science报道，这一发现有助于厘清猫头鹰何时主要转变为夜行生活方式。

日行性生活方式的迹象

这只化石猫头鹰的头骨没有保存下来，但其身体遗骸为科学家提供了若干理由，使他们推测它主要在白天活动。这只鸟体长不足12厘米。蟑螂的虹彩颜色与日行性生活方式相关，因此研究人员认为这只猫头鹰可能在白天捕猎。

其他迹象包括一些羽毛的外观以及粗大的上翼骨——肱骨。研究作者认为，粗壮的肱骨表明其进行日间飞行。相比之下，现代夜行性猫头鹰的肱骨更细，且飞行时几乎无声。

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向夜间活动过渡的时期

如果这一推测正确，猫头鹰是在4700万年至3500万年前之间转变为以夜间活动为主。已知最早的夜行性猫头鹰物种可追溯至约3500万年前，并且已经具有与现代猫头鹰相似的细长肱骨。化石记录中已知最古老的猫头鹰 Ogygoptynx wetmorei，可追溯至约6000万年前。

该研究作者、森肯伯格研究所和法兰克福自然历史博物馆鸟类学负责人、古生物学家杰拉尔德·迈尔指出，科学界存在共识：猫头鹰源自日行性祖先。与此同时，这些鸟类转向夜行性生活方式的原因仍然未知。此前的解释将其与避免同日行性猛禽竞争或夜行性哺乳动物的扩散联系起来，但这两个类群都在很久以后才开始迅速发展——约2000万至2500万年前。

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