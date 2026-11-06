Ископаемая сова возрастом 47 млн лет могла быть дневной — Live Science

В карьере Мессель в Германии исследователи обнаружили почти полностью сохранившиеся останки молодой совы, жившей 47 млн лет назад. Новый вид назвали Masillastrix blattophaga. В желудке птицы сохранилась её вероятная последняя добыча — зеленовато-голубой радужный таракан. Как сообщает Live Science, находка помогает уточнить, когда совы преимущественно перешли к ночному образу жизни.

Признаки дневного образа жизни

Череп ископаемой совы не сохранился, однако останки тела дали учёным несколько оснований предполагать, что она была активна прежде всего днём. Длина птицы составляла менее 12 см. Радужная окраска таракана связана с дневным образом жизни, поэтому исследователи считают, что сова могла охотиться в светлое время суток.

Дополнительными признаками назвали вид некоторых перьев и массивные верхние кости крыла — плечевые кости. По мнению авторов работы, крепкие плечевые кости указывают на дневной полёт. Современные ночные совы, напротив, имеют более тонкие плечевые кости и летают почти бесшумно.

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Период перехода к ночной активности

Если это предположение верно, совы перешли к преимущественно ночной активности между 47 млн и 35 млн лет назад. Самые древние известные виды ночных сов датируются примерно 35 млн лет и уже имеют удлинённые плечевые кости, подобные таковым у современных сов. Самую древнюю известную сову в ископаемой летописи, Ogygoptynx wetmorei, датируют примерно 60 млн лет.

Автор исследования, палеонтолог и руководитель отдела орнитологии Зенкенбергского исследовательского института и Франкфуртского музея естественной истории Геральд Майр отметил, что среди учёных существует консенсус: совы происходят от дневного предка. В то же время причина перехода этих птиц к ночному образу жизни до сих пор неизвестна. Предыдущие объяснения связывали это с избеганием конкуренции с дневными хищными птицами или распространением ночных млекопитающих, однако обе группы начали активно развиваться значительно позже — примерно 20–25 млн лет назад.

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