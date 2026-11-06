W kamieniołomie Messel w Niemczech badacze odkryli niemal całkowicie zachowane szczątki młodej sowy, która żyła 47 mln lat temu. Nowy gatunek nazwano Masillastrix blattophaga. W żołądku ptaka zachowała się jego prawdopodobna ostatnia zdobycz — zielonkawoniebieski, opalizujący karaczan. Jak podaje Live Science, znalezisko pomaga doprecyzować, kiedy sowy w dużej mierze przeszły na nocny tryb życia.

Oznaki dziennego trybu życia

Czaszka skamieniałej sowy nie zachowała się, jednak szczątki ciała dały naukowcom kilka podstaw, by przypuszczać, że była ona aktywna przede wszystkim w dzień. Długość ptaka wynosiła mniej niż 12 cm. Opalizujące ubarwienie karaczana wiąże się z dziennym trybem życia, dlatego badacze uważają, że sowa mogła polować za dnia.

Dodatkowymi oznakami były wygląd niektórych piór oraz masywne górne kości skrzydła — kości ramienne. Zdaniem autorów pracy krępe kości ramienne wskazują na lot w dzień. Współczesne nocne sowy mają natomiast cieńsze kości ramienne i latają niemal bezszelestnie.

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Okres przejścia do aktywności nocnej

Jeśli to przypuszczenie jest prawidłowe, sowy przeszły na przeważnie nocną aktywność między 47 mln a 35 mln lat temu. Najstarsze znane gatunki nocnych sów datowane są na około 35 mln lat i mają już wydłużone kości ramienne, podobne do tych u współczesnych sów. Najstarszą znaną sowę w zapisie kopalnym, Ogygoptynx wetmorei, datuje się na około 60 mln lat.

Autor badania, paleontolog i kierownik ornitologii w Instytucie Badawczym Senckenberga oraz Muzeum Historii Naturalnej we Frankfurcie, Gerald Mayr, zaznaczył, że wśród naukowców panuje konsensus: sowy pochodzą od dziennego przodka. Jednocześnie przyczyna przejścia tych ptaków na nocny tryb życia pozostaje nieznana. Wcześniejsze wyjaśnienia wiązały to z unikaniem konkurencji z dziennymi ptakami drapieżnymi lub rozprzestrzenieniem nocnych ssaków, jednak obie grupy zaczęły aktywnie rozwijać się znacznie później — około 20–25 mln lat temu.

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