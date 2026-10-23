在以色列，获释人质埃尔卡纳·博赫博特表示，在加沙被囚期间，宗教信仰以及再次见到妻子、儿子雷姆和其他亲人的愿望支撑着他。他在以色列国防军的一档播客中作出上述表示，参加节目的还有预备役中校塔玛尔·阿维夫；她陪伴其家人超过两年。据《耶路撒冷邮报》报道。

信仰与期待重逢

博赫博特称，与儿子、妻子和家人团聚的念头是他最主要的支撑。他还说，自己不想向哈马斯表现出已经放弃，并希望回到家中，以展现坚韧。

博赫博特说，他在囚禁期间遵守宗教习俗：每天早晨祈祷，感谢又度过一天；周五晚上和周六则轻声诵念基杜什。他表示，即使武装人员在身边时，他也这样做。

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家庭支持

获释后，博赫博特起初没有认出围在身边的人，其中包括阿维夫。直到在直升机上，母亲向他解释这名军官已陪伴他们家两年后，他才明白她是谁。

阿维夫表示，她为博赫博特的父母、妻子里夫卡、儿子、兄弟、姐妹和嫂子或弟媳提供支持。她与亲属保持持续联系，安排他们与军方人员和政府官员会面，传达有关现有信息的更新，并帮助解决日常需求。

对她而言，最困难的任务之一是支持博赫博特年幼的儿子。阿维夫回忆起一段视频：三岁的雷姆坐在床上，看着父亲的照片，请求父亲回来。

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