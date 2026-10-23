В Израиле освобожденный заложник Элкана Бохбот рассказал, что во время плена в Газе его поддерживали религиозная вера и стремление вновь увидеть жену, сына Реема и других родных. Об этом он сказал в подкасте Армии обороны Израиля с участием подполковника резерва Тамар Авив, которая сопровождала его семью на протяжении более двух лет, сообщает Jerusalem Post.

Вера и ожидание встречи

По словам Бохбота, мысль о воссоединении с сыном, женой и семьей была для него главной опорой. Он также говорил, что не хотел показывать ХАМАСу, что сдался, и стремился вернуться домой, чтобы продемонстрировать стойкость.

Бохбот рассказал, что в неволе соблюдал религиозные практики: каждое утро молился с благодарностью за еще один прожитый день, а в пятницу вечером и в субботу тихо произносил кидуш. По его словам, он делал это даже тогда, когда рядом находился боевик.

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Поддержка семьи

После освобождения Бохбот сначала не узнал людей, которые его окружали, в том числе Авив. Только в вертолете он понял, кем она была, после объяснения матери, что офицер сопровождала их семью два года.

Авив рассказала, что поддерживала родителей Бохбота, его жену Ривку, сына, братьев, сестер и невесток. Она поддерживала постоянную связь с родственниками, организовывала их встречи с военными и правительственными чиновниками, передавала обновления об имеющейся информации и помогала с повседневными нуждами.

Одной из самых сложных задач для нее была поддержка маленького сына Бохбота. Авив вспомнила видео, на котором трехлетний Реем сидел на кровати, смотрел на фотографию отца и просил его вернуться.

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