Mayo Clinic研究人员评估了人工智能工具Dermoscopy Explainable Intelligence（DEXI），该工具可帮助皮肤科医生决定皮肤病变是否需要活检，还是应进行观察。关于发表在《Mayo Clinic Proceedings》期刊上的这项回顾性研究结果，News-Medical进行了报道。

DEXI系统如何运作

DEXI是一种深度学习工具，基于超过6.6万张经标注的皮肤镜图像进行训练。它根据与癌症风险相关的图像特征，为皮肤病变给出0.0至10.0的评分。该系统还会显示哪些特征影响了评分，包括不对称性、病变边界和颜色。

研究分析了178名接受全身摄影、序列数字皮肤镜检查以及一处或多处病变活检的患者数据。科学家审查了261处病变，这些病变均有DEXI评分和经组织检查确认的诊断结果。

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结果与局限性

在阈值为3.0分或以上时，该系统正确识别了93.4%的恶性病变和75%的非恶性病变。非恶性病变的DEXI平均评分为2.5，非黑色素瘤皮肤癌为7.8，黑色素瘤为6.0。研究人员将3.0分视为临床决定进一步观察还是进行活检的潜在参考点。

与此同时，作者强调，DEXI未考虑患者的个体因素，包括年龄、药物以及黑色素瘤病史。该工具对重度非典型痣和处于早期发展阶段的黑色素瘤的评估也较差。因此，该系统不应脱离临床评估和患者数据单独使用；它仍需进一步验证和改进。

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