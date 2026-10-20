在南非德班，Denis Hurley Centre旗下的非营利诊所Usizo Lwethu Sibaya因就诊人数增加以及治疗艾滋病病毒和结核病的药物短缺，被迫将部分患者转至其他医疗机构。据《每日马弗里克报》报道，该机构接收市中心的无家可归者和低收入居民。

需求增加，供应停止

该中心工作人员表示，在南非境外出生的患者失去公共医疗机构服务机会后，涌入诊所的人数增加。该诊所还表示，夸祖鲁-纳塔尔省卫生部门在去年12月停止向其供应抗逆转录病毒药物和结核病药物。

因此，该中心用于药品的月度支出据其数据增长了十倍，从1万兰特增至约10万兰特。同时，这些资金不足以为所有求助者提供治疗。

患者调查结果

Denis Hurley Centre向该媒体提供了一项针对294名患者的调查结果，调查从2026年7月起进行了五周。在受访者中，239人为外国公民。在此前一年曾尝试前往公共医疗机构的184名受访者中，92%表示，即使出示证件，他们仍被拒绝获得服务。

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调查显示，至少72%被拒绝领取药物的人拥有证明其在南非合法居留的文件。该中心将问题与March and March运动支持者以及其他反移民团体的行动联系起来；诊所称，这些团体阻碍移民获得德班医疗机构的服务。

前往市中心以外的诊所

医生Rishigen Viranna表示，工作人员正将患有慢性疾病、艾滋病病毒感染和结核病的新患者转介至市中心以外的公立诊所，那里的服务被阻断的可能性较低。他还指出，遭到拒绝的也可能包括没有身份证明文件的无家可归南非公民。

Denis Hurley Centre工作人员表示，他们不知道药物供应停止的原因。据他们所说，向卫生部门提出恢复药品供应的请求没有取得结果。截至发稿时，夸祖鲁-纳塔尔省卫生部门尚未回应该媒体有关调查结果和药品供应的问询。

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