在美国洛杉矶，UCLA Health研究人员对曾患乳腺癌且在治疗后出现明显认知障碍主诉的女性开展了一项草酰乙酸补充剂临床研究。服用该补充剂八周后，完成研究的16名参与者报告称，记忆力、注意力集中能力及其他认知症状有所改善，News-Medical报道。

参与者与研究设计

这项II期试验共有18名早期乳腺癌女性参与。从确诊之日起已过去一至五年，参与者平均年龄约为50岁。她们中的大多数此前接受过化疗，近90%在研究期间正在接受内分泌治疗。

参与者连续八周每日两次服用500毫克草酰乙酸。研究人员通过问卷评估认知症状，并进行了针对注意力、记忆力、信息处理速度和执行功能的标准化神经心理学测试。此外，还分别测量了疲劳、睡眠质量、焦虑、抑郁症状、身体健康和心理健康。

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结果与局限性

在感知认知障碍主要量表中，平均得分从服用补充剂前的29.1分升至八周后的55.5分。研究人员称，这意味着该组从被认为存在障碍的范围转入正常范围。四周时便记录到变化，而在研究结束时，这些变化通常更为明显。

作者还报告称，整体疲劳和精神疲劳有所减轻，身体功能得到改善；测试结果显示，执行功能和信息处理速度的指标更好。同时，他们强调，这些结论仍属初步结论：研究规模较小，且未设置安慰剂组或对照组，因此无法最终确定是否正是草酰乙酸导致了改善。

该补充剂总体耐受良好。参与者最常报告消化系统不适，包括消化不良、腹胀、便秘、腹泻和恶心。两名参与者因这些症状停止服用，未记录到严重不良事件。该团队正在准备一项随机、安慰剂对照的II期研究，计划于2026年底启动。

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