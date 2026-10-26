2026年6月，哥德堡完成了首例在人体上使用增强现实系统的手术，该系统可生成器官的交互式三维图像。手术过程中，该系统帮助外科医生看到隐藏在肝脏表面下的肿瘤、血管及其他结构，News-Medical报道。

手术期间的导航

目前，这项技术仅在肝脏上进行了测试。外科医生在器官上放置一张带有二维码的小贴纸，摄像头会对其进行追踪。该系统将患者解剖结构的三维模型与手术区域结合起来，并根据摄像头当前的视角显示隐藏的结构。

萨尔格伦斯卡大学医院移植外科医生兼移植中心负责人尼克拉斯·克瓦恩斯特伦表示，此前三维图像可能因手术期间器官发生变化而失去准确性。为了获取更新后的超声图像，手术不得不中断。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

进一步开发

这项技术由萨尔格伦斯卡大学医院、查尔姆斯理工大学和哥德堡大学合作开发。Chalmers Ventures协助成立了一家公司，以进一步推进该技术的开发。托比约恩·隆德教授和克拉斯·莫丁教授参与了可视化数学方法的研究。

克瓦恩斯特伦表示，在首例手术中，该系统按计划使用，患者次日即可回家。秋季计划开展新的手术。开发人员还在推进临床验证、产品开发、质量管理体系和监管审批。未来，他们计划开展一项规模更大的国际研究，并考虑将该技术用于其他器官的手术。

关注我们在