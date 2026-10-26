В Гётеборге в июне 2026 года провели первую операцию на человеке с системой дополненной реальности, формирующей интерактивное трёхмерное изображение органа. Во время вмешательства система помогает хирургу видеть опухоли, кровеносные сосуды и другие структуры, скрытые под поверхностью печени, сообщает News-Medical.

Навигация во время операции

Пока технологию тестировали только на печени. Хирург размещает на органе небольшую наклейку с QR-кодом, которую отслеживает камера. Система объединяет трёхмерную модель анатомии пациента с операционным полем и показывает скрытые структуры в соответствии с текущим ракурсом камеры.

Трансплантолог и руководитель Трансплантационного центра Университетской больницы Сальгренска Никлас Кварнстрём отметил, что ранее трёхмерное изображение могло терять точность из-за изменений органа во время вмешательства. Для получения обновлённого ультразвукового изображения процедуру приходилось прерывать.

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Дальнейшая разработка

Технологию создали в сотрудничестве Университетской больницы Сальгренска, Технологического университета Чалмерса и Гётеборгского университета. Chalmers Ventures помогла основать компанию для дальнейшего развития разработки. В работе над математическими методами визуализации участвовали профессора Торбьёрн Лунд и Клас Модин.

По словам Кварнстрёма, во время первой операции систему использовали по плану, а пациент смог отправиться домой на следующий день. На осень запланированы новые операции. Разработчики также работают над клинической валидацией, развитием продукта, системами управления качеством и регуляторным одобрением. В дальнейшем они планируют более масштабное международное исследование и рассматривают применение технологии в операциях на других органах.

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