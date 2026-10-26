W Göteborgu w czerwcu 2026 roku przeprowadzono pierwszą operację u człowieka z wykorzystaniem systemu rozszerzonej rzeczywistości, który tworzy interaktywny trójwymiarowy obraz organu. Podczas zabiegu system pomaga chirurgowi dostrzec guzy, naczynia krwionośne i inne struktury ukryte pod powierzchnią wątroby, informuje News-Medical.

Nawigacja podczas operacji

Jak dotąd technologię testowano wyłącznie na wątrobie. Chirurg umieszcza na organie niewielką naklejkę z kodem QR, którą śledzi kamera. System łączy trójwymiarowy model anatomii pacjenta z polem operacyjnym i wyświetla ukryte struktury zgodnie z aktualnym kątem kamery.

Transplantolog i kierownik Centrum Transplantacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego Sahlgrenska Niklas Kvarnström zaznaczył, że wcześniej trójwymiarowy obraz mógł tracić dokładność z powodu zmian w organie podczas zabiegu. Aby uzyskać zaktualizowany obraz ultrasonograficzny, trzeba było przerywać procedurę.

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Dalszy rozwój

Technologię stworzono we współpracy Szpitala Uniwersyteckiego Sahlgrenska, Politechniki Chalmersa i Uniwersytetu w Göteborgu. Chalmers Ventures pomogła założyć firmę w celu dalszego rozwoju rozwiązania. W pracach nad matematycznymi metodami wizualizacji uczestniczyli profesorowie Torbjörn Lund i Klas Modin.

Według Kvarnströma podczas pierwszej operacji system wykorzystano zgodnie z planem, a pacjent mógł wrócić do domu następnego dnia. Na jesień zaplanowano kolejne operacje. Twórcy pracują również nad walidacją kliniczną, rozwojem produktu, systemami zarządzania jakością i zatwierdzeniem regulacyjnym. W przyszłości planują szersze międzynarodowe badanie i rozważają zastosowanie technologii w operacjach innych organów.

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