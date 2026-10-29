挪威科技大学（NTNU）的研究人员开发出一种透明硅胶贴片，结合普通智能手机摄像头，可测量脉搏和血管硬度。该设备不需要电子元件、导线或外部电源，News-Medical报道。

贴片如何工作

贴片的一面具有纳米结构图案，在材料拉伸时会改变颜色。另一面采用受章鱼吸盘启发的三维黏附结构，因此该设备能牢固地附着在皮肤上。

当血管中的脉搏波引起皮肤运动时，贴片会拉伸，其纳米结构表面的颜色会发生轻微变化。这些变化可通过普通摄像头记录，包括手机摄像头，无需光谱仪、激光器或其他专业设备。

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与智能手表的区别

与配备光学传感器的智能手表不同，这款新设备分析的是皮肤表面的机械运动，而非光吸收。研究人员表示，光学监测的准确性可能在很大程度上取决于皮肤中的色素量，对于深色皮肤类型可能较低。

该贴片还可评估血管硬度。研究人员指出，血管通常会随着年龄增长而变得更硬，而硬度增加可能与多种心血管疾病有关。目前，此类测量通常需要配备电极和心电图仪的更复杂设备。

NTNU团队认为，这项技术可成为低成本可穿戴医疗传感器的基础，适用于专业设备和医疗专业人员无法获得的地区。研究结果发表在《Advanced Materials》期刊上。

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