W Norwegii naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) opracowali przezroczysty silikonowy plaster, który w połączeniu ze zwykłym aparatem w smartfonie może mierzyć tętno i sztywność naczyń krwionośnych. Urządzenie nie wymaga komponentów elektronicznych, przewodów ani zewnętrznego zasilania, informuje News-Medical.

Jak działa plaster

Po jednej stronie plastra znajduje się nanostrukturalny wzór, który zmienia kolor podczas rozciągania materiału. Druga strona ma trójwymiarową strukturę klejącą inspirowaną przyssawkami ośmiornicy, dzięki czemu urządzenie mocno trzyma się skóry.

Gdy fale tętna w naczyniach powodują ruch skóry, plaster rozciąga się, a kolor jego nanostrukturalnej powierzchni nieznacznie się zmienia. Zmiany te można zarejestrować zwykłym aparatem, w tym aparatem telefonu komórkowego, bez spektrometru, lasera ani innego specjalistycznego sprzętu.

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Różnica w porównaniu ze smartwatchami

W przeciwieństwie do smartwatchy z czujnikami optycznymi nowe urządzenie analizuje mechaniczne ruchy powierzchni skóry, a nie pochłanianie światła. Według badaczy dokładność monitorowania optycznego może w znacznym stopniu zależeć od ilości pigmentu w skórze i być niższa w przypadku ciemnych typów skóry.

Plaster umożliwia również ocenę sztywności naczyń. Badacze zaznaczają, że wraz z wiekiem naczynia zazwyczaj stają się sztywniejsze, a zwiększona sztywność może wiązać się z różnymi chorobami sercowo-naczyniowymi. Obecnie do takich pomiarów zwykle stosuje się bardziej złożony sprzęt z elektrodami i elektrokardiografem.

Zespół NTNU uważa, że technologia może stać się podstawą niedrogich noszonych czujników medycznych, przydatnych tam, gdzie specjalistyczny sprzęt i personel medyczny są niedostępne. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Advanced Materials.

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