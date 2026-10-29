В Норвегии исследователи Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU) разработали прозрачный силиконовый пластырь, который в сочетании с обычной камерой смартфона может измерять пульс и жёсткость кровеносных сосудов. Устройство не требует электронных компонентов, проводов или внешнего питания, сообщает News-Medical.

Как работает пластырь

На одной стороне пластыря расположен наноструктурированный узор, который меняет цвет при растяжении материала. Другая сторона имеет трёхмерную клеящуюся структуру, вдохновлённую присосками осьминога, благодаря чему устройство прочно держится на коже.

Когда пульсовые волны в сосудах вызывают движение кожи, пластырь растягивается, а цвет его наноструктурированной поверхности слегка меняется. Эти изменения можно зафиксировать обычной камерой, в том числе камерой мобильного телефона, без спектрометра, лазера или другого специализированного оборудования.

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Отличие от смарт-часов

В отличие от смарт-часов с оптическими датчиками новое устройство анализирует механические движения поверхности кожи, а не поглощение света. По словам исследователей, точность оптического мониторинга может существенно зависеть от количества пигмента в коже и быть ниже для тёмных типов кожи.

Пластырь также позволяет оценивать жёсткость сосудов. Исследователи отмечают, что с возрастом сосуды обычно становятся более жёсткими, а повышенная жёсткость может быть связана с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В настоящее время для таких измерений обычно используют более сложное оборудование с электродами и электрокардиографом.

Команда NTNU считает, что технология может стать основой недорогих носимых медицинских сенсоров, пригодных для использования там, где специализированное оборудование и медицинские специалисты недоступны. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

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