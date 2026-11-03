在巴基斯坦，分析便携式上臂血压计和腕部设备数据的人工智能，或可在高血压危象发生前3天发现风险升高。这项针对信德省一家医院患者的研究初步结果，计划于11月6日至9日在芝加哥举行的美国心脏协会2026年科学会议上发布，News-Medical报道。

该研究共有4190名40至85岁的二期高血压患者参与，其血压为140/90毫米汞柱及以上。参与者平均年龄为62.4岁，其中46%为女性。观察期从2025年1月持续至2026年1月。

算法分析了哪些数据

参与者使用带袖带的便携式血压计，该设备在白天和夜间反复测量血压，包括日常活动和睡眠期间。他们还在手腕上佩戴带有光学传感器的设备，以追踪心血管信号。

该算法分析了47项指标，包括夜间血压下降、醒来后血压升高、血压随时间的变化、心率和心率变异性。如果模型预测风险较高，医生会收到提醒，并可联系患者、评估症状，必要时调整治疗方案。

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研究中，高血压危象被定义为血压急剧升至180/120毫米汞柱以上，并伴随急性靶器官损害。

结果与局限性

12个月内，312名参与者，即约7%的研究组成员，共记录到418次高血压危象。在系统发出阳性预警的人群中，约32%发生了危象。同时，未收到此类提醒的参与者中，97.4%没有发生危象。

在睡眠期间血压未下降的人群中，危象临近的可能性几乎高出5倍。与夜间读数相比，醒来后血压升高超过35毫米汞柱，与危象可能性几乎提高4倍有关。

在医生收到提醒并在24小时内调整药物的组别中，高血压危象数量约低61%，急诊科就诊次数低45%，与收到信号后未获得及时干预的人群相比。作者强调，由于所有参与者均在巴基斯坦的一家医院接受治疗，这些结果应在不同患者群体和医疗机构中得到验证。

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