В Пакистане искусственный интеллект, анализировавший данные портативного плечевого тонометра и устройства на запястье, мог выявлять повышенный риск гипертонического криза за трое суток до его возникновения. Такие предварительные результаты исследования с участием пациентов одной больницы в провинции Синд планируют представить на Scientific Sessions 2026 Американской кардиологической ассоциации в Чикаго 6–9 ноября, сообщает News-Medical.

В исследовании приняли участие 4190 человек в возрасте от 40 до 85 лет с гипертонией второй стадии — артериальным давлением от 140/90 мм рт. ст. Средний возраст участников составил 62,4 года, 46% из них были женщинами. Наблюдение длилось с января 2025 года по январь 2026 года.

Какие данные анализировал алгоритм

Участники пользовались портативным тонометром с манжетой, который многократно измерял давление днем и ночью, в том числе во время повседневной активности и сна. Также они носили на запястье устройство со световыми сенсорами для отслеживания сердечно-сосудистых сигналов.

Алгоритм анализировал 47 показателей, в том числе снижение давления ночью, его повышение после пробуждения, изменения давления с течением времени, частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма. Если модель прогнозировала высокий риск, врач получал уведомление и мог связаться с пациентом, оценить симптомы и при необходимости скорректировать лечение.

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Гипертоническим кризом в работе называли резкое повышение давления выше 180/120 мм рт. ст., сопровождающееся острым поражением органов-мишеней.

Результаты и ограничения

За 12 месяцев у 312 участников, или примерно 7% группы, зафиксировали 418 гипертонических кризов. Среди людей, для которых система выдала положительное предупреждение, криз произошел примерно у 32%. В то же время 97,4% участников без такого уведомления не имели кризов.

У людей, у которых артериальное давление не снижалось во время сна, вероятность приближения криза была почти в пять раз выше. Повышение давления после пробуждения более чем на 35 мм рт. ст. по сравнению с ночными показателями связывали с почти четырехкратно более высокой вероятностью криза.

В группе, где врачи получали уведомление и корректировали лекарства в течение 24 часов, число гипертонических кризов было примерно на 61% ниже, а обращений в отделения неотложной помощи — на 45% ниже, чем среди людей без своевременного вмешательства после сигнала. Авторы подчеркнули, что результаты следует проверить в разных группах пациентов и медицинских учреждениях, поскольку все участники получали помощь в одной больнице Пакистана.

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